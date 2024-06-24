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المؤتمر نت - التقى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنه الدائمة الرئيسية بمحافظه ارخبيل سقطرى الاخ سعيد مسعود عوض الجريري

في لقاء لقيادة المؤتمر بشيخ مشائخ سقطرى ...التاكيد على الوحدة ودعم فلسطين

المؤتمرنت -سقطرى -
في لقاء لقيادة المؤتمر بشيخ مشائخ سقطرى ...التاكيد على الوحدة ودعم فلسطين
التقى رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام عضو اللجنه الدائمة الرئيسية بمحافظه ارخبيل سقطرى الاخ سعيد مسعود عوض الجريري مساء اليوم الاتنين بالشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ ارخبيل سقطرى .

وقد نقل رئيس فرع المؤتمر إلى الشيخ عيسى سالم بن ياقوت تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وناقش اللقاء عددا من القضايا فيما يخص المستجدات على الساحه الوطنية مؤكدا على أهمية الخروج بالوطن الى بر الامان ولم الشمل والجلوس على طاولة الحوار بين كل القوى الوطنية ورفع المعاناة المعيشية عن المواطنين في جزيرة سقطرى في المجال الخدمي و الاقتصادي واهمية تجاوز الوضع وحل الأزمات التي يتعرض لها اليمن ارضا وانسانا بسبب ارتفاع الاسعار والغلاء المتفاقم وتدهور كل الخدمات وانهيار العملة الوطنية امام العملات الاجنبية .

كما اكد اللقاء التمسك بالثوابت الوطنية لثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين والحفاظ على مكتسبات الثورة والوحدة الوطنية المباركة التي لاحياد عنها.

وأدان اللقاء ما يتعرض له اخواننا الفلسطينيين في قطاع غزة ومدينة رفح وكل المدن الفلسطينية من قتل وتدمير وتهجير وحرب الابادة الجماعية من قوات الاحتلال الاسرائيلي ؛مشيدين بالمواقف القومية و الأخوية الصادقة من القيادة السياسية التنظيمية العليا للمؤتمر ممثلة بالشيخ المناضل الاخ صادق بن امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ورفاقه في اللجنة العامة والأمانة العامة .

وعبر الشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ سقطرى عن ارتياحه لمواقف قياده المؤتمر الشعبي العام من القضية الفلسطينية؛ مهنئا رئيس وقيادة المؤتمر بعيد الأضحى متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح والتقدم والازدهار.

رافق الاخ رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظه الرخبيل سقطرى خلال اللقاء الاخ الاستاذ اسعد مبارك بن نصيب المسؤول السياسي،والاخ محمد شنيهن عبدالله المسؤول التربوي والطلابي؛ والاخ عيسى سعد علي مسؤول الخدمات والاتصال ؛وعدد من اعضاء المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ارخبيل سقطرى.








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