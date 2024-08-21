المؤتمرنت -

وفاة 86 شخصاً وتضرر 33123 أسرة من السيول

اطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي خلال لقائه اليوم رئيس اللجنة الرئاسية لحصر ومعالجة أضرار السيول في محافظات الحديدة وريمة وحجة الدكتور حسين مقبولي، على نتائج العمل الميداني للجنة خلال الأيام الماضية في المناطق المتضررة بالمحافظات الثلاث.



وتسلم رئيس الوزراء من الدكتور مقبولي تقريرا تفصيليا عن مجمل أعمال حصر ومعالجة الأضرار التي ما زالت متواصلة بسبب استمرار تدفق السيول على السهل التهامي من المرتفعات الجبلية الغربية.



حيث أوضح رئيس اللجنة أن عملية الحصر شملت الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالبنية التحتية والمساكن والمحاصيل الزراعية مع تحديد الخسائر المالية على مستوى المديريات المتضررة.. مبينا أن إجمالي الأسر المتضررة كليا وجزئيا حتى اليوم في المحافظات الثلاث بلغ 33 ألفا و123 أسرة.



وأفاد بأن عدد الوفيات بلغ 86 شخصا.. لافتا إلى أن الفرق الميدانية التي تشمل الأشغال ورفع المخلفات وفتح الطرقات والدفاع المدني والطوارئ العامة، تواصل عملها الميداني مما ساهم في تفادي المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات.



وثمن جهود كافة الجهات التي قامت بأدوار كبيرة في مجالي المعالجة والإغاثة خاصة قيادة محافظة الحديدة ووزارات النقل والأشغال العامة والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية والنفط والمعادن وكذا مصلحة الدفاع المدني.



وقد أشاد رئيس الوزراء بالجهود المبذولة من قبل رئيس اللجنة الرئاسية ومختلف الجهات المعنية وذات العلاقة وفرق العمل الميدانية التي كان لها الأثر الحيوي في إغاثة المتضررين والحد من الأضرار.. مؤكدا أن الحكومة لن تتوان عن القيام بواجباتها إزاء معالجة الأضرار.



ولفت إلى أن حجم الأضرار المادية تستدعي تضافر جهود الجانب الرسمي والقطاع الخاص لمعالجتها وتحديدا ما يتصل بالأسر المتضررة.



وحث الرهوي اللجنة على مواصلة عملها والإشراف والمتابعة على كافة اللجان الميدانية ورفع تقارير بنتائج الأعمال الميدانية لعرضها على مجلس الوزراء.