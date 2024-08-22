السبت, 24-أغسطس-2024 الساعة: 03:42 ص - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
التأسيس والتطلُّع إلى المستقبل
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الذكرى الـ"42" لتأسيس المؤتمر.. كمؤسسة وطنية
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
المؤتمر وحلفاؤه يباركون برؤية وطنية ومهنية التشكيل الحكومي
يحيى علي نوري
أهلاً 24 أغسطس
حسين علي الخلقي*
المؤتمر.. صمود وتماسك
اللواء/ خالد محمد العنسي
المؤتمر في ذكرى تأسيسه الـ (42).. عنفوان الثبات ومواجهة التحديات
أ.د. أحمد مطهر عقبات*
الذكرى الـ42 للتأسيس نحو مزيدٍ من الاصطفاف والتوحد
إياد فاضل*
أخبار
المؤتمر نت - عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، اليوم 31 صياداً يمنياً بعد أيام من اختطافهم وتعذيبهم في السجون الإريترية

عودة 31 صياداً يمنياً من إريتريا إلى الحديدة

المؤتمرنت -
عودة 31 صياداً يمنياً من إريتريا إلى الحديدة
عاد إلى ميناء الاصطياد السمكي بالحديدة، اليوم 31 صياداً يمنياً بعد أيام من اختطافهم وتعذيبهم في السجون الإريترية.

وخلال استقبالهم، استنكر مدير الميناء محمد الطويل، استمرار جرائم الاختطافات والانتهاكات بحق الصيادين اليمنيين من قبل السلطات الإريترية.

ودعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وإدانة الجرائم التي تطال الصيادين بشكل مستمر.

فيما أوضح الصيادون، أن السلطات الإريترية أقدمت على اختطافهم من المياه الإقليمية اليمنية أثناء مزاولتهم الصيد على متن ثلاثة قوارب واقتادتهم إلى سجونها تحت قوة السلاح.

وأفادوا بأنهم تعرضوا خلال فترة الاختطاف التي استمرت ثلاثة لشتى أنواع التعذيب والتجويع وسوء المعاملة ثم أُجبروا على العودة بقارب واحد ومصادرة بقية قواربهم ومعدات الصيد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: باريس يكتسح مونبيليه بسداسية
رياضة: ليفركوزن يهزم مونشنغلادباخ بهدف قاتل
فنون ومنوعات: حسن شاكوش يغضب التونسيين
عربي ودولي: أوامر إخلاء جديدة شمال غزة
قضايا وآراء: 24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
اقتصاد: الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع
رياضة: برشلونة يجدد عقد باو فيكتور حتى 2029
علوم وتقنية: أسباب طقطقة المفاصل
عربي ودولي: 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: حشود مليونية تؤكد صلابة موقف اليمن بدعم غزة
قضايا وآراء: الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
قضايا وآراء: الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
أخبار: انهيار منزل يودي بحياة أسرة كاملة بالمحويت
أخبار: العدلة: مثَّل تأسيس المؤتمر إنجازاً حقيقياً للشعب والوطن
أخبار: غوبر: مناسبة التأسيس تذكرنا بالرصيد المشرف للمؤتمر
وثائق ونصوص: بيان مهم بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام
أخبار: الأمين العام: وجود المؤتمر خارج السلطة والشراكة يحرر مواقفه من حسابات السياسة السلبية
أخبار: خذوا حذركم.. نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
أخبار: الشريف: تأسيس المؤتمر شكَّل انطلاقة جديدة لليمن
أخبار: أبو علي: قِيَم المؤتمر ومبادئه لا تساوم على القضايا الوطنية
قضايا وآراء: تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
أخبار: صلاح: ذكرى التأسيس تجسّد مكانة المؤتمر في الحياة السياسية
أخبار: التأسيس والتطلُّع إلى المستقبل
قضايا وآراء: الذكرى الـ"42" لتأسيس المؤتمر.. كمؤسسة وطنية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024