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المؤتمر نت - أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ وخليجِ عدن

استهداف سفينتين بالبحر الأحمر وخليج عدن

المؤتمرنت -
استهداف سفينتين بالبحر الأحمر وخليج عدن
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملتين عسكريتينِ في البحرِ الأحمرِ وخليجِ عدن.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، أن القوات المسلحة نفذت عملتين عسكريتين، الأولى استهدفتْ سفينةَ (SOUNION) النفطية التابعةَ لشركةٍ تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ وانتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وقدْ أصيبتِ السفينةُ إصابةً دقيقةً ومباشرةً أثناءَ إبحارِها في البحرِ الأحمرِ وهي معرضةٌ للغرقِ.

وأشارت إلى أن العمليةُ الأخرى، استهدفتْ سفينةَ (Sw North Wind I) تابعةً كذلكَ لشركةٍ تتعاملُ مع العدوِّ الإسرائيليِّ وانتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وأصيبتْ بشكلٍ مباشرٍ ودقيقٍ وذلكَ أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن والبحرِ الأحمر.

ولفت بيان القوات المسلحة إلى أنه شاركَ في تنفيذِ العمليتينِ العسكريتين "القواتِ البحرية وسلاحِ الجوِّ المسيرِ والقوةِ الصاروخيةِ" وذلك بعددٍ من الزوارقِ الحربية والصواريخِ الباليستيةِ والمجنحةِ والطائراتِ المسيرةِ.

وأكد البيان أنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ مستمرة في فرضِ الحصارِ البحريِّ على العدوِّ الإسرائيليِّ واستهدافِ كافةِ السفنِ المرتبطةِ به أوِ التابعةِ لشركاتٍ تتعاملُ معه وذلكَ في منطقةِ العملياتِ العسكريةِ المعلنِ عنها في البياناتِ السابقة.

وجددت القوات المسلحة التأكيد على أنَّ العملياتِ العسكرية اليمنيةِ لن تتوقفَ إلا بعدَ إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة.








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