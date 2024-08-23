السبت, 24-أغسطس-2024 الساعة: 03:42 ص - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
التأسيس والتطلُّع إلى المستقبل
بقلم/ يحيى علي الراعي*
الذكرى الـ"42" لتأسيس المؤتمر.. كمؤسسة وطنية
قاسم‮ محمد ‬لبوزة‮*
المؤتمر وحلفاؤه يباركون برؤية وطنية ومهنية التشكيل الحكومي
يحيى علي نوري
أهلاً 24 أغسطس
حسين علي الخلقي*
المؤتمر.. صمود وتماسك
اللواء/ خالد محمد العنسي
المؤتمر في ذكرى تأسيسه الـ (42).. عنفوان الثبات ومواجهة التحديات
أ.د. أحمد مطهر عقبات*
الذكرى الـ42 للتأسيس نحو مزيدٍ من الاصطفاف والتوحد
إياد فاضل*
أخبار
المؤتمر نت - ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الرابع والعشرين من أغسطس 1982م، ليست مناسبة احتفالية فحسب، بل هي أيضاً محطة لإعادة قراءة مسيرة هذا التنظيم الوطني اليمني الرائد

التأسيس والتطلُّع إلى المستقبل

بقلم/ يحيى علي الراعي* -
التأسيس والتطلُّع إلى المستقبل
ذكرى تأسيس المؤتمر الشعبي العام في الرابع والعشرين من أغسطس 1982م، ليست مناسبة احتفالية فحسب، بل هي أيضاً محطة لإعادة قراءة مسيرة هذا التنظيم الوطني اليمني الرائد.. ومرور 42 عاماً يستوجب استعادة مشاهد هذه الفترة الزمنية منذ أن كانت فكرة وحتى الانتقال بها إلى خطوات عملية في مرحلة التأسيس والنشأة والظهور، وانتهاءً باليوم بعدما يزيد على أربعة عقود.

ونستعرض مشاهد كل هذه الفترة الزمنية بما فيها من النجاحات والإنجازات الكبرى والعظيمة، وما صاحبها من كبوات وإخفاقات، في قراءةٍ غايتها إعادة المراجعة والتقييم والوصول إلى استنتاجات وخلاصات تفرضها المرحلة الراهنة في صعوباتها وتحدياتها انطلاقاً من المخاطر التي تواجه وطننا وشعبنا والمرتبطة بالأحداث والمتغيرات التي مرت وتمر بها منطقتنا والعالم.

هُنا لا بد من التأكيد على أن إيجابيات المؤتمر الشعبي العام وسلبياته جاءت نتيجة تأثيرات داخلية وخارجية موضوعية وذاتية، والمقصود هنا ما صاحب هذه التجربة من أحداث اتسمت بالآمال والتطلعات، وبالصراعات والحروب وبالاختلافات والتباينات التي كانت من سمات عقود الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ولا حاجة بنا إلى العودة إليها، والتأثيرات السلبية للقوى الخارجية الإقليمية والدولية.

وفي هذا تجنُّب للنبش في الماضي الذي علينا النظر إليه لأخْذ العِبَر واستيعاب الدروس، وهو مطلب لا يتوقف عند المؤتمر الشعبي العام، بل تستدعي الضرورة أن يشمل كل القوى السياسية في الساحة اليمنية لإدراك حقيقة أن لا مستقبل لنا إلا بوحدتنا، مع امتلاك القدرة على إدارة تبايناتنا وخلافاتنا باتجاه يصب في صالح مصلحة شعبنا وأجياله القادمة.

في هذا السياق، نقول إن ما تعرَّض له اليمن من أزمات وصراعات داخلية وعدوان خارجي لا سيما في العقد الماضي وما زالت تفاعلاتها إلى اليوم، يتحمل مسؤوليتها الجميع؛ وإدراك هذه الحقيقة هو بداية الطريق لفهم استحقاقات الخروج مما نحنُ فيه، والواقع الذي وصلنا إليه يشكّل رافعة حقيقية في هذا الاتجاه، بعد أن أصبح لدى الكثيرين الوعي بأن لا خيار أمامنا إلا أن نكون معاً وتكون وحدة وطننا وسيادته واستقلاله؛ وعدم الخضوع للوصاية والإملاءات الخارجية هو القاسم المشترَك في هذه الرؤية الجامعة.

ونحن نحتفل بذكرى تأسيس تنظيمنا الرائد الثانية والأربعين، نقول إن المؤتمر الشعبي العام بُني على الشراكة الوطنية وهو مستمر في هذا التوجُّه متجاوزاً المصالح الأنانية الشخصية والحزبية، مدركاً أن هذه المصالح لا تحقَّق إلا من خلال عمل الجميع من أجل المصلحة الوطنية، وأن التمسك بالآراء والمواقف الخاطئة يعيدنا إلى المربع الأول.. كما أننا لن نكرر دعوتنا إلى الحوار والتصالح بين كل القوى والأطراف في الساحة السياسية الوطنية فهذه أصبحت لازمة مؤتمرية، وهي من المسلَّمات والبدهيات التي ارتبطت بالمؤتمر.

ختاماً.. بهذه المناسبة نعيد التأكيد على تمسُّك المؤتمر بمبادئه وثوابته الوطنية.. متوجّهاً بالتحية لكل قواعد وقيادات وأعضاء المؤتمر الشعبي العام الذين صمدوا مع شعبهم في مواجهة العدوان الخارجي وتحمَّلوا وما زالوا كل المصاعب والتحديات في هذه المرحلة الاستثنائية، مستوعبين ضرورة التماسك والوحدة ليظل المؤتمر رقماً صعباً يصعب تجاوزه.

* النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: باريس يكتسح مونبيليه بسداسية
رياضة: ليفركوزن يهزم مونشنغلادباخ بهدف قاتل
فنون ومنوعات: حسن شاكوش يغضب التونسيين
عربي ودولي: أوامر إخلاء جديدة شمال غزة
قضايا وآراء: 24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
اقتصاد: الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع
رياضة: برشلونة يجدد عقد باو فيكتور حتى 2029
علوم وتقنية: أسباب طقطقة المفاصل
عربي ودولي: 50 ألفاً أدوا صلاة الجمعة بالأقصى
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: حشود مليونية تؤكد صلابة موقف اليمن بدعم غزة
قضايا وآراء: الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
قضايا وآراء: الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
أخبار: انهيار منزل يودي بحياة أسرة كاملة بالمحويت
أخبار: العدلة: مثَّل تأسيس المؤتمر إنجازاً حقيقياً للشعب والوطن
أخبار: غوبر: مناسبة التأسيس تذكرنا بالرصيد المشرف للمؤتمر
وثائق ونصوص: بيان مهم بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام
أخبار: الأمين العام: وجود المؤتمر خارج السلطة والشراكة يحرر مواقفه من حسابات السياسة السلبية
أخبار: خذوا حذركم.. نداء عاجل من الأرصاد للمواطنين
أخبار: الشريف: تأسيس المؤتمر شكَّل انطلاقة جديدة لليمن
أخبار: أبو علي: قِيَم المؤتمر ومبادئه لا تساوم على القضايا الوطنية
قضايا وآراء: تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
أخبار: صلاح: ذكرى التأسيس تجسّد مكانة المؤتمر في الحياة السياسية
قضايا وآراء: الذكرى الـ"42" لتأسيس المؤتمر.. كمؤسسة وطنية
عربي ودولي: المحكمة العليا تصادق على فوز مادورو
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024