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أخبار
المؤتمر نت - أكد الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف أن الرابع والعشرين من أغسطس مثَّل ولادة مرحلة جديدة في تاريخ اليمن بإعلان إقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام في العام 1982م

الشريف: تأسيس المؤتمر شكَّل انطلاقة جديدة لليمن

المؤتمرنت -
الشريف: تأسيس المؤتمر شكَّل انطلاقة جديدة لليمن
أكد الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف أن الرابع والعشرين من أغسطس مثَّل ولادة مرحلة جديدة في تاريخ اليمن بإعلان إقرار الميثاق الوطني وتأسيس المؤتمر الشعبي العام في العام 1982م.

وأوضح الشريف أن الأهداف والمبادئ التي بُني على أساسها المؤتمر وتضمنتها أدبياته ودليله الفكري والسياسي مكنته من القيام بأدوار وطنية مهمة شملت على مدى العقود الماضية كافة المجالات وعمَّت بالتساوي أرجاء الجمهورية اليمنية.

ورأى الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف - في تصريح لـ"الميثاق" تنشره في عددها القادم- أن في مقدمة تلك الإنجازات إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة وما تلاها من مكاسب سياسية ثمثلت في ترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.

وهنَّأ الشريف قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر وأعضاء وحلفاء وأنصار المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ 42 للتأسيس.

وقال: إن "احتفائنا بمرور 42 عاماً من عمر تنظيمنا الرائد يحمل في طياته الدلالات القاطعة على صلابة وتماسك المؤتمر وقدرته -في ظل قيادة الشيخ صادق بن أمين أبو راس- على تجاوز التحديات والمخاطر التي تستهدف وجوده ومكانته على الساحة".

وجدد الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية التأكيد على ثبات مواقف المؤتمر.. مشيراً في هذا السياق إلى أنه سيواصل الصمود الى جانب كل أبناء الشعب والعمل معهم لتعزيز التلاحم ووحدة الصف وإفشال المخططات التآمرية التي تستهدف اليمن واليمنيين.








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