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أخبار
المؤتمر نت - أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى غوبر، أن مناسبة التأسيس الـ٤٢ للمؤتمر تأتي هذا العام للتذكير بالرصيد المشرف لتنظيمنا الرائد وما حققه خلال العقود الماضية من إنجازات

غوبر: مناسبة التأسيس تذكرنا بالرصيد المشرف للمؤتمر

المؤتمرنت -
غوبر: مناسبة التأسيس تذكرنا بالرصيد المشرف للمؤتمر
أكد عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى غوبر، أن مناسبة التأسيس الـ٤٢ للمؤتمر تأتي هذا العام للتذكير بالرصيد المشرف لتنظيمنا الرائد وما حققه خلال العقود الماضية من إنجازات أدت إلى تطور ونهضة البلاد وخدمة المواطن.

وهنأ غوبر قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق بن أمين أبوراس ونوابه والأمين العام وجميع قيادات وكوادر واعضاء وحلفاء وانصار المؤتمر بمناسبة الذكرى الـ٤٢ للتأسيس.

ودعا الأطراف اليمنية إلى استلهام تجربة المؤتمر في العمل على حل الخلافات.. منوهاً إلى أن الحوار الذي أنهى صراعات الامس قبل أكثر من 42 عاماً هو الحوار الذي لا بديل عنه اليوم.

وقال عضو اللجنة العامة - في تصريح لـ"الميثاق" تنشره في عددها القادم: "بالحوار انطلق المؤتمر، وبالحوار مضينا لاستكمال بناء الثورة والجمهورية على طريق الوحدة والاتجاه المسؤول صوب بناء الدولة المدنية الحديثة بعناوين الشراكة والمشاركة.. وبالحوار ستعود اليمن تنعم بالأمن والاستقرار لا محالة.

وأضاف الشيخ يحيى غوبر في السياق نفسه قائلاً: تتعزز ثقتنا اليوم بأهمية الحوار وضروراته بشكل أكبر من الأمس، كون الصورة اتضحت وبدت معها الإجراءات المعتملة على الواقع الوطني تتسم بالجدية وتتميز بالروح الايجابية المنفتحة على جميع الآراء والمتفهمة لحتميات التنوع في القناعات والقراءات، وتجاه ما يعتمل في أفق اللحظة الوطنية ومجرى الأحداث الحاضرة والمستقبلية".

وأكد على أهمية وضرورة الحوار في ظل الظروف السيئة التي وصل إليها الوطن هدفاً في ايقاف الجوع الذي يفتك بالشعب اليمني، واغلاق حنفية الدماء التي اغرقت البلاد ووضع حدٍ لكل التدخلات الخارجية في الشأن اليمني، من أي جهة كانت.








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