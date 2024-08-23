المؤتمرنت -

انهيار منزل يودي بحياة أسرة كاملة بالمحويت

توفي 6 أشخاص من أسرة واحدة جراء انهيار منزل في قرية شمسان بعزلة جبع في مديرية الخبت بمحافظة المحويت، نتيجة الأمطار الغزيرة.



وأوضح مصدر محلي في المديرية، أن أفراد أسرة المواطن حسن محمد الدروبي المكونة من الأب والأم وثلاث بنات وطفل قضوا جميعا إثر انهيار سقف منزلهم منتصف ليلة الجمعة جراء الأمطار الغزيرة المستمرة منذ أيام.



وأشار إلى أن فريق الدفاع المدني والإسعاف والأمن قاموا بالنزول إلى موقع المنزل المنهار فور تلقي البلاغ وقاموا بانتشال الضحايا بالتعاون مع الأهالي.