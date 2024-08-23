المؤتمرنت -

إريتريا تقتل صياداً يمنياً.. وصنعاء: نحتفظ بحق الرد

أدان مصدر مسؤول بوزارة الخارجية والمغتربين، استمرار السلطات الإريترية لانتهاكها الدائم لحكم هيئة التحكيم الدولية للعامين 1998 و1999 الذي نظم عملية الصيد التقليدي بين البلدين الجارين اليمن وإريتريا.



وعبرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، عن استنكارها لاستمرار أسمرة في ممارسة انتهاكات بحق الصيادين اليمنيين من خلال اعتقالهم بشكل تعسفي في ظروف غير إنسانية ولفترات طويلة ومصادرة قواربهم وتهديد حياتهم، وآخرها يوم أمس الخميس بقيام القوات البحرية الإريترية بإطلاق النار على الصياد سعيد علي عبده غفاري، وقتله داخل المياه الإقليمية اليمنية.



ودعا البيان دولة ارتيريا إلى احترام حقوق الجوار وحكم هيئة التحكيم، وحثها على عدم التعرض للصيادين اليمنيين أثناء ممارسة حقهم الطبيعي والتاريخي في الصيد التقليدي، مع تأكيدها الواضح والصريح على احتفاظ الجمهورية اليمنية بحقها القانوني والسيادي في الدفاع عن مواطنيها ومصالحهم بما يتوافق مع القانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.