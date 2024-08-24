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المؤتمر نت - بعد إنذار السيول والبَرَد.. الأرصاد يحذر: تجنّبوا المخاطر ولا تغامروا

بعد إنذار السيول والبَرَد.. الأرصاد يحذر: لا تغامروا

المؤتمرنت -
بعد إنذار السيول والبَرَد.. الأرصاد يحذر: لا تغامروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالرياح الهابطة مع تساقط حبات البرد على مرتفعات وسهل تهامة والساحل الغربي لمحافظات حجة، الحديدة وتعز ومرتفعات محافظات البيضاء، لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، ذمار، المحويت، صنعاء، عمران، حجة وصعدة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على أجزاء من محافظات الجوف، مأرب، عدن، أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: ذمار: 59 ملم، صنعاء: 42.4، الحديدة: 41.1، صعدة: 30، المحويت: 29.3، حجة: 20.6، ريمة: 13.8، عمران :9.0، إب: 7.6 ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على محافظات الجوف، مأرب، الضالع، البيضاء، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من مخاطر التواجد والمجازفة في عبور الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة السرعة وتساقط حبات البرد.

وحث على أخذ الحيطة والحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب، ومن مخاطر انهيار المنازل والحصون الطينية الشعبية وكذلك من الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية نتيجة استمرار هطول الأمطار.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.








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