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أخبار
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري

الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس

المؤتمرنت -
الخطري تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين ابوراس، برقية تهنئة بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر، من الأمين العام المساعد لقطاع المرأة الأستاذة فاطمة الخطري.. جاء فيها:

الأخ المناضل والوطني/ الشيخ صادق بن امين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم

يسرني ان ابعث اليكم ازكى التحايا واسمى التهاني واطيب التبريكات وذلك بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس حزبنا الرائد (المؤتمر الشعبي العام).

وإنني إذ أُهنيكم بهذه المناسبة العظيمة والعزيزة على قلوبنا لنعبر لك عن خالص تحياتي وفخري بكل ما تقدمه منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام الى الآن.

ونحن نحتفل بذكرى التأسيس الـ42 إنني اتشرف وأعتز للعمل تحت قيادتكم وإلى جانبكم والوقوف صفاً واحداً في تجسيد كل المضامين والقيم وأهداف النصوص عليها في النظام الداخلي وكل أدبيات المؤتمر وفي مقدمتها الميثاق الوطني.

ختاماً.. عاشت اليمن حرة أبية شامخة بوحدتها والخزي والعار لأعدائها ولا نامت أعين الجبناء.

فاطمة عبدالله الخطري
الأمين العام المساعد لقطاع المرأه بالمؤتمر الشعبي العام








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