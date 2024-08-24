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المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى المناضل صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ42 للتأسيس

مجيديع يهنئ أبو راس ويؤكد أن المؤتمر صانع التحولات

المؤتمرنت -
مجيديع يهنئ أبو راس ويؤكد أن المؤتمر صانع التحولات
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى المناضل صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ42 للتأسيس، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا يسعني إلا أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم إلى نواب الرئيس وإلى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.

اننا لنفخر ونحن نحتفل بهذه المناسبة أن نستذكر ما صنعه المؤتمر الشعبي العام كتنظيم يمني الهوى والهوية من تحولات ومنجزات كثيرة على مختلف الصعد وأبرزها ما يتعلق بالجانب السياسي المتمثل في اختيار النهج الديمقراطي والتعددية السياسية التي ترافقت مع شراكته في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م مع الرفاق في الحزب الاشتراكي اليمني، وما شهدته البلاد نتيجة ذلك من تطور سياسي تمثل في الانتخابات وحرية الراي والتعبير وهو الأمر الذي انعكس في احداث تحولات عميقة في مسيرة شعبنا على مدى عقدين من الزمن، قبل ان تسهم المؤامرات الداخلية والخارجية في الانحراف بمسيرة الجمهورية اليمنية الى اتون الفوضى التي عمت عدداً من الدول العربية ومنها بلادنا ومحاولة تدمير تلك التحولات والانجازات سواء بالفوضى بشن عدوان التحالف على شعبنا ووطننا وليس انتهاء بالعدوان الأمريكي البريطاني الإسرائيلي الذي جاء لمحاولة ثني شعبنا عن مساندة ومؤازرة القضية الفلسطينية والوقوف بوجه حرب الإبادة الصهيونية بحق سكان غزة.

مرة أخرى أكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم لقيادة المؤتمر.

اخوكم/
الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








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