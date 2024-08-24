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أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين ابوراس، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة وقيادات وكوادر المؤتمر، بمناسبة الذكرى الـ42 للتأسيس

هنأ أبو راس.. الشريف: المؤتمر بقيادتكم يؤدي دوره في الدفاع عن اليمن وشعبه

المؤتمرنت -
هنأ أبو راس.. الشريف: المؤتمر بقيادتكم يؤدي دوره في الدفاع عن اليمن وشعبه
رفع الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام المناضل صادق أمين ابوراس، ونوابه وأعضاء اللجنة العامة وقيادات وكوادر المؤتمر، بمناسبة الذكرى الـ42 للتأسيس، فيما يلي نصها:

الأخ المناضل الشيخ/ صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

يطيب لي أن اتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم إلى نواب وقيادات المؤتمر وأعضائه وكوادره وأنصاره بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، الذي كان ميلاده وسيظل تجربة وطنية كان لها ابعادها وتأثيراتها الكبيرة التي كان أبرزها وأهمها تحقيق الشراكة الوطنية وصنع التحولات وفي مقدمتها إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م واقتران ذلك بالنهج الديمقراطي التعددي.

وفي هذه المناسبة فإنه من المهم الإشارة إلى أن المؤتمر وبقيادتكم يواصل المضي في أداء دوره الوطني كتنظيم تميز وسيظل بالولاء والانتماء الوطني والوقوف دائما في خندق الدفاع عن اليمن وشعبه، وهو الامر الذي يفخر به المؤتمريون والمؤتمريات الذين سيظلون يلتفون حول قيادتهم ويبادلونها الوفاء بالوفاء وبما يحافظ على المؤتمر ووحدته التنظيمية ويسهم في قدرته على تجاوز كل التحديات والصعوبات حتى الوصول إلى بر الأمان.

أهنئكم مرة أخرى ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية وللمؤتمر المزيد من التقدم والأزهار وللوطن النصر والسلام.

اخوكم
الشيخ/ خالد عبدالوهاب الشريف
الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية








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