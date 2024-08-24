المؤتمرنت -

الأمين العام يهنئ أبو راس ويجدد مواقف المؤتمر المدافعة عن اليمن ووحدته

رفع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر، فيما يلي نصها:



الأخ المناضل/ صادق بن أمين أبو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكــرم



تحية طيبة.. وبـعـد:



باسمي شخصياً ونيابة عن زملائي أعضاء الأمانة العامة للمؤتمر وعن كافة قيادات وقواعد وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام يسرني أن أرفع إليكم أطيب التهاني بمناسبة الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 اغسطس 1982م.



واذ أهنئ من خلالكم نواب رئيس المؤتمر وأعضاء اللجنة العامة وكافة قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام أينما كانوا فإننا نؤكد ان ذكرى التأسيس تمثل بالنسبة لنا فرصة ليس للاحتفاء بها فحسب بل ومحطة تقييمية يجب أن تكون مدخلاً لإعادة النظر في الكثير من الأخطاء والسلبيات التي صاحبت أداء المؤتمر تنظيميا أو سياسياً وتعزيز الايجابيات وهي أكثر بكثير وبما يمكننا من تعزيز دور وحضور المؤتمر وطنيا.



الأخ رئيس المؤتمر

ولسنا نبالغ إذ قلنا اننا سنظل نستغل كل مناسبة مؤتمرية أو وطنية للتأكيد على مواقفنا الثابتة فيما يتعلق بإنحياز المؤتمر الكلي والمطلق الى صف الشعب اليمني والدفاع عن قضاياه ومصالحه العليا وفي مقدمتها وحدته وسيادته واستقلاله ورفض كل مشاريع ومخططات التآمر التي تستهدف تمزيق وحدته الوطنية باي شكل كانت أو بأي قناع جاءت وهذا موقف لا يقبل التراجع عنه تحت أي ظرف من الظروف ومهما كانت التحديات والمتغيرات.



كما لا يفوتني أن أجدد لكم العهد بالوقوف معكم وخلفكم في سبيل الحفاظ على المؤتمر واستعادة مكانته الوطنية ودوره السياسي، والإنحياز دوماً وابداً الى جانب شعبنا اليمني العظيم والدفاع عن قضاياه ووحدته وسيادته واستقلاله.



رحم الله الشهداء

والشفاء للجرحى

الحرية للأسرى

وحفظ الله اليمن واحداً موحداً



اخوكم/ غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام