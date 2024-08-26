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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة

خذوا حذركم.. الأمطار الغزيرة مستمرة

المؤتمرنت -
خذوا حذركم.. الأمطار الغزيرة مستمرة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على عدة محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية مع رياح هابطة وتساقط حبات البرد على مرتفعات محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

وقد تمتد الأمطار غرباً لتشمل سهل تهامة والسواحل الغربية لمحافظات لحج، الحديدة وتعز.

ومن المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظات البيضاء، المهرة، حضرموت، عدن ومرتفعات شبوة، أبين، ولحج ومناطق متفرقة من محافظتي مأرب والجوف.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي 45 ملم في صنعاء، 12.9 في إب، 1.2 في صعدة، 1 ملم في سيئون.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية والسواحل الغربية والجنوبية والشرقية.

ودعا المركز المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء تدفق السيول، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة الهابطة وتساقط حبات البرد.

وحذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية نتيجة هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة، ومن الانهيارات الصخرية على الطرقات الجبلية، وانهيارات المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة عنه.








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