المؤتمرنت -

الصواعق تقتل وتصيب 6 أشخاص في حجة

توفي شخصان وأصيب 4 آخرون اليوم في محافظة حجة بصواعق رعدية وتهدم منازل جراء الأمطار الغزيرة.



وأوضح رئيس غرفة عمليات الطوارئ في المحافظة الدكتور عبدالرحمن الملحاني، أنه توفي المواطن حسن محمد صغير حداد، وأصيب بدر حسن محمد مظيع في مديرية أسلم؛ جراء صاعقة رعدية.



وأضاف أن عائشة ناصر علي صنعاء توفت جراء تهدم منزلها في مديرية الجميمة، فيما أصيبت امرأة وطفل؛ جراء تهدم منزلين في منطقة صعصعة بمركز المحافظة، وكذا إصابة مواطن في مديرية أفلح اليمن؛ جراء تهدم منزل؛ بسبب الأمطار الغزيرة.