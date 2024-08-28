الأربعاء, 28-أغسطس-2024 الساعة: 01:43 ص - آخر تحديث: 01:27 ص (27: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
أخبار
المؤتمر نت - جدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التأكيد على أن الوضع في قطاع غزة "كارثي"

الأونروا: الوضع في قطاع غزة كارثي

المؤتمرنت -
الأونروا: الوضع في قطاع غزة كارثي
جدد مسؤولان في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التأكيد على أن الوضع في قطاع غزة "كارثي"، وأن المساحة التي تم حصر الناس فيها في القطاع "ضئيلة للغاية" في ظل تلقي مزيد من أوامر الإخلاء لمناطق في جميع أنحاء غزة على مدار الأسبوعين الماضيين.

جاء ذلك في الإفادة التي قدمها للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، كل من لويز ووتريدج المتحدثة باسم /الأونروا/ في غزة، ووسام روز نائب المدير الميداني الأول لـ"الأونروا" واللذين كانا يتحدثان عبر الفيديو من دير البلح وسط غزة.

وقالت ووتريدج إن مئات الآلاف من الناس مجبرون على الانتقال يوميا من مكان إلى آخر، بحثا عن ملجأ آمن.

وأضافت: "ما نراه الآن هو أسر وأمهات وأطفال يجرون أمتعتهم.. معظم الناس ينتقلون قسرا، هناك وصول محدود للغاية لأي نوع من المركبات لهذا النوع من النزوح الآن، والناس ببساطة لا يعرفون إلى أين يذهبون".

وأشارت إلى أنه في المنطقة الإنسانية التي أعلنها الكيان الإسرائيلي في خان يونس والمواصي "يمكن بالكاد رؤية الرمال على الأرض، فالمنطقة مكتظة".

وأضافت : "هناك دبابات في مناطق كانت تعرف سابقا بأنها مناطق آمنة، وهذا مجرد دليل آخر على أن قطاع غزة ليس مكانا آمنا، فالناس ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا توجد وسيلة للعثور على الأمان، كما أن الوصول إلى الموارد الإنسانية محدود للغاية، لأن العمليات الإنسانية تنزح هي الأخرى في ظل أوامر الإخلاء هذه".

من جانبه قال نائب المدير الميداني الأول لـ"الأونروا" إن سلسة أوامر الإخلاء الأخيرة قلصت المنطقة الإنسانية التي أعلن عنها الكيان الإسرائيلي إلى 11 بالمائة فقط من قطاع غزة بأكمله.

وأضاف: "إنها في الحقيقة كثبان رملية... مناطق مزدحمة، حيث يتكدس الناس ويفعلون كل ما في وسعهم للعيش".

ونبه إلى أن الناس هناك "يواجهون خيارات مستحيلة"، فهم لا يعرفون ماذا يفعلون وما إذا كان يجب عليهم البقاء أم الرحيل.

وحذر من "العاصفة المثالية" التي تخلق البيئة التي يمكن أن ينتشر فيها شلل الأطفال، مشيرا إلى "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وقطاع صحي مدمر، وخدمات وظروف مياه وصرف صحي رديئة للغاية، والناس الذين يعيشون وسط القمامة وبـِرك من مياه الصرف الصحي، ويشعرون بالتوتر والقلق وتضعف أنظمتهم المناعية".

وأكد المسؤول الأممي أنهم يوجهون جهودهم الآن لإنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي ستبدأ يوم السبت المقبل والتي تستهدف نحو 640 ألف طفل، حيث سيتلقى 40 بالمئة من هؤلاء الأطفال اللقاحات من الأونروا التي تعد لاعبا رئيسيا في تلك الحملة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: العلامات الأولى لمرض التصلب المتعدد
فنون ومنوعات: دراسة جديدة عن الحبّ
محافظات: تجدد الأمطار الغزيرة على العاصمة صنعاء
مجتمع مدني: علاج واعد للسرطانات العنيدة؟
عربي ودولي: تحذير فلسطيني من تفجر الأوضاع بالضفة
اقتصاد: الذهب يستقر فوق 2500 دولار
علوم وتقنية: نموذج للكشف المبكر عن مرض التوحد
رياضة: آرسنال يضم الإسباني ميكيل ميرينو
فنون ومنوعات: شاكوش موقوف عن الغناء؟
أخبار: الأمطار تخلف أضراراً في حريب مأرب
عربي ودولي: أوكرانيا تعترض صواريخ ومسيّرات روسية
اقتصاد: سعر نفط عُمان يرتفع 52 سنتاً
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق تداولاته منخفضا
أخبار: الراعي يؤكد أهمية دور الرقابة البرلمانية
أخبار: صنعاء.. قرار جمهوري جديد
أخبار: حصيلة جديدة لضحايا السيول في الحديدة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 40476
أخبار: أمطار غزيرة متوقعة في 11 محافظة
قضايا وآراء: خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
أخبار: الصواعق تقتل وتصيب 6 أشخاص بحجة
عربي ودولي: شهداء ومصابون بقصف للاحتلال على غزة
علوم وتقنية: ما هو أخطر أنواع الشاي؟
فنون ومنوعات: باسم ياخور يهاجم اللاجئين السوريين
عربي ودولي: الأونروا: نقص المياه بلغ 85% بدير البلح
أخبار: إحالة 17 متهماً بقضايا فساد إلى النيابة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024