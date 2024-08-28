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المؤتمر نت - أكد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، أن فرق الطوارئ لمواجهة أضرار سيول الأمطار تواصل جهودها لفتح الطرق ومساعدة الأسر التي لحقت بها أضرار نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة

السيول تقتل 8 أشخاص وتهدم منازل بالحديدة

المؤتمرنت -
السيول تقتل 8 أشخاص وتهدم منازل بالحديدة
أكد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، أن فرق الطوارئ لمواجهة أضرار سيول الأمطار تواصل جهودها لفتح الطرق ومساعدة الأسر التي لحقت بها أضرار نتيجة سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة يوم أمس.

وأشار وكيل أول محافظة الحديدة، إلى وفاة ثمانية أشخاص نتيجة سيول الأمطار الغزيرة والصواعق الرعدية في مديريات المراوعة والقطيع والزيدية واللحية وبيت الفقية.

وبين أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع فرق الطوارئ، تواصل البحث عن اثنين مفقودين جراء السيول في مدينة القطيع، لافتا إلى تهدم عدد من المنازل في قرى العطاوية بمديرية الزيدية وقرى الزعلية والجامعي ومدينة الخوبة بمديرية اللحية.

وأفاد بأن السيول تدفقت على قريتي المصلوبة والسنبلي بمديرية المغلاف ما أدى إلى انقطاع عدد من الطرق الرملية وتهدم منازل من الطين والقش، مشيرًا ايضًا إلى أن مياه السيول غمرت منازل في مديرية السخنة والضحى والمنصورية وباجل.

ووجه وكيل أول محافظة الحديدة، فرع المجلس الأعلى للشؤون الانسانية والجهات ذات العلاقة بسرعة الاستجابة الطارئة لتقديم المساعدات للأسر التي تضررت وتهدمت منازلها جراء سيول الأمطار في القرى والمناطق بمديريات المحافظة.

ولفت إلى ما تقوم به الجهات المعنية منذ الثالث من شهر صفر الجاري من أعمال إغاثة الأسر المتضررة من السيول وفتح وتسوية الطرق وحصر وتقييم الأضرار في المنازل والطرق والجسور والأراضي الزراعية التي لحقت بها أضرار كبيرة بسبب السيول الجارفة.








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