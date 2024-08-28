المؤتمرنت -

الرهوي يطمئن على الأوضاع في ملحان

أجرى رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، اليوم، مكالمة هاتفية مع مدير مديرية ملحان، غمدان العزكي، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة في المديرية وأوضاع أبنائها إثر السيول الجارفة التي اجتاحت المديرية، وما أسفر عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات.



واستمع رئيس الوزراء، خلال المكالمة، إلى إيضاحات من العزكي عن الوضع الراهن الذي تمر به المديرية جراء استمرار هطول الأمطار وتدفق السيول والاحتياجات الطارئة للمتضررين من أنباء المنطقة من مواد الإغاثة والإيواء والإنقاذ.



وأكد رئيس الوزراء أن فرق الطوارئ والإغاثة الرسمية والشعبية متجهة حاليًا لإغاثة ابناء المنطقة والقيام بأعمال الإنقاذ والإغاثة.



وطلب الرهوي من العزكي ،أن يطمئن أبناء المديرية أن الحكومة استنفرت طاقاتها لإغاثة أبناء المنطقة وتقديم الخدمات الطارئة لهم، وأن ينقل تعازيه الحارة لأهالي الشهداء.