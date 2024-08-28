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المؤتمر نت - عمل تخفيض 40 بالمائة في الفواتير لشهر ربيع الأول لكافة المشتركين فئة القطاع المنزلي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء

قرارات هامة .. تخفيض 40 % من فواتير المياه وإلغاء رسوم مخالفة

المؤتمرنت -
قرارات هامة .. تخفيض 40 % من فواتير المياه وإلغاء رسوم مخالفة

ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة في اجتماعه اليوم، برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، سير الأداء والأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية.

واستعرض الاجتماع بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومدير المؤسسة المهندس محمد مداعس، تقرير الحساب الختامي للعام 1445هـ، وما تضمنه من مؤشرات الأداء المالي والخدمي، وكذا رؤية وخطة المؤسسة لعام 1446هـ.

وأقر مجلس الإدارة، عمل تخفيض 40 بالمائة في الفواتير لشهر ربيع الأول لكافة المشتركين فئة القطاع المنزلي، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وذلك بمناسبة قدوم ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتطرق الاجتماع إلى توصيات مجلس النواب المتعلقة برسوم تنمية مياه الريف، والإقرار بإلغائها لمخالفتها بناءً على تلك التوصيات وقرار مجلس إدارة مؤسسة المياه.

كما ناقش الاجتماع أعمال الصيانة والتدخلات الطارئة التي تنفذها الفرق الفنية والمعدات التابعة لمؤسسة المياه، لمعالجة أضرار السيول ومياه الأمطار بشبكة الصرف الصحي، والمشاكل والصعوبات التي تواجهها في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

واستمع إلى شرح من مدير المؤسسة مداعس، حول الجهود الكبيرة التي تقوم بها مؤسسة المياه ومناطقها بالمديريات والفرق الميدانية في تنفيذ الأعمال والإصلاحات الطارئة لخطوط شبكة الصرف الصحي المتضررة من السيول ومياه الأمطار.

ولفت إلى الإضرار والانسدادات التي تتعرض لها خطوط الصرف الصحي نتيجة الأتربة ومخلفات المواطنين التي تعتبر من أبرز المشاكل التي تعيق أداء شبكة الصرف الصحي وطفح المجاري للشوارع والمنازل ويتسبب في مخاطر صحية وبيئية كبيرة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أكد أمين العاصمة أهمية تكثيف الجهود وحشد كافة معدات المؤسسة للمساهمة في تنفيذ الأعمال والتدخلات الطارئة لمعالجة أضرار السيول ومياه الأمطار بمختلف مديريات الأمانة، وتقديم الخدمات للمواطنين.









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