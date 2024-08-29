المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 669

استشهد 17 فلسطينيًّا على الأقل وأصيب أكثر من 30 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة الغربية؛ جراء استمرار العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني، على محافظتي جنين وطولكرم، فيما انسحبت من طوباس، لترتفع حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 669 شهيدًا بالضفة.



ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها: "وسعت قوات الاحتلال عدوانها على طولكرم ليشمل مخيمها إلى جانب مخيم نور شمس، وداهمت عشرات المنازل فيه وأخضعت عددًا كبيرًا من المواطنين للتحقيق الميداني، فيما تواصل حصار مخيم نور شمس وتغلق مداخله كافة مع اقتحام المنازل وتفتيشها".



وتواصل القوات الإسرائيلية حصار مدينة جنين واقتحام الحي الشرقي منها، كما دفعت بتعزيزات عسكرية، إلى محيط مخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة، وسماع دوي انفجارات بين حين وآخر.



وقال محافظ جنين : "إن الوضع في جنين صعب، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر المدينة ومخيمها وتغلق الطرق الواصلة إليها".



وأضاف أن "قوات الاحتلال تواصل تدمير مركبات المواطنين وممتلكاتهم، وتجريف الشوارع والبنية الأساسية، ومداهمة المنازل والتنقل من منزل إلى آخر في المدينة والمخيم".



وطبقًا للوكالة، "انسحبت قوات الاحتلال من مخيم الفارعة في طوباس، بعد عدوان استمر أكثر من 30 ساعة، وخلّف أربعة شهداء، وعددًا من المعتقلين، ودمارًا في المنازل والبنية الأساسية".