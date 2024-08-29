المؤتمرنت -

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و602 شهيد، و93 ألفاً و855 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بارتكاب الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 مجازر ضد العائلات في القطاع، أسفرت عن 68 شهيداً، و77 مصاباً.



ولفتت إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 328 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي.