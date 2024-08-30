الجمعة, 30-أغسطس-2024 الساعة: 01:36 ص - آخر تحديث: 01:31 ص (31: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
أخبار
المؤتمر نت - قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم إن حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بتطعيم نحو 640

هدن إنسانيّة مؤقتة لتطعيم أطفال غزة

المؤتمرنت -
هدن إنسانيّة مؤقتة لتطعيم أطفال غزة
قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم إن حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.

وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل.

وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة ثلاثة أيام، يليها شمال غزة. وأوضح بيبركورن أن هناك اتفاقًا على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم الأمر.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس أن طفلا واحدًا على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاما.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: تعثر جديد لريال مدريد في الليغا
رياضة: دوري المؤتمر.. تشيلسي وهايدنهايم يتأهلان
علوم وتقنية: لماذا لا ينبغي شرب القهوة على معدة فارغة؟
عربي ودولي: القبض على ثلاثة إرهابيين بالعراق
فنون ومنوعات: منة شلبي ترفض الزواج بشخص يشبه والدها
مجتمع مدني: هل شرب الماء أثناء الوقوف ضار؟
اقتصاد: الذهب يلمع مع تراجع الدولار
رياضة: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا
رياضة: "يويفا" يكرم رونالدو بجائزة خاصة
رياضة: تعادل مخيب للشباب أمام 22 مايو
علوم وتقنية: حيلة في الشاي تخفض الضغط وتنقص الوزن
فنون ومنوعات: إنقاذ رجل بعد تعرضه لـ240 لسعة دبابير
محافظات: تفقد أضرار السيول في قعطبة بالضالع
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد الفراصي
عربي ودولي: غزة.. مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدة
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 669
أخبار: أمطار شديدة الغزارة وتحذير من السيول
اقتصاد: هبوط الدولار
اقتصاد: استطلاع رأي مشاركين في معرض السيارات
رياضة: فالنسيا يتعثر.. وألافيس يُسقط سوسييداد
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
رياضة: ليفركوزن إلى الدور الثاني من كأس ألمانيا
فنون ومنوعات: باسم يوسف يتعرض للتهديد!
عربي ودولي: الأغذية العالمي يعلق عملياته في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024