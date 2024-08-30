المؤتمرنت -

هدن إنسانيّة مؤقتة لتطعيم أطفال غزة

قال مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم إن حماس وجيش الاحتلال الإسرائيلي وافقا على ثلاث هدن منفصلة مؤقتة للقتال في أماكن محددة تستمر لثلاثة أيام في قطاع غزة للسماح بتطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.



وقال ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الضفة الغربية وغزة إن حملة التطعيم من المقرر أن تبدأ يوم الأحد المقبل.



وأضاف أن الحملة ستبدأ في وسط غزة بهدنة مؤقتة في القتال لمدة ثلاثة أيام، ثم تنتقل إلى جنوب غزة، حيث سيكون هناك هدنة أخرى لمدة ثلاثة أيام، يليها شمال غزة. وأوضح بيبركورن أن هناك اتفاقًا على تمديد الهدنة الإنسانية في كل منطقة ليوم رابع إذا لزم الأمر.



وأكدت منظمة الصحة العالمية في 23 أغسطس أن طفلا واحدًا على الأقل أصيب بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاما.