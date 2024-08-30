الجمعة, 30-أغسطس-2024 الساعة: 03:49 م - آخر تحديث: 03:34 م (34: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المستقبل للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
خواطر في ذكرى تأسيس الموتمر الشعبي العام
د. أبو بكر عبدالله القربي
المؤتمر الشعبي رائد البناء والتنمية والوحدة
عبدالسلام الدباء*
شجون وطنية ومؤتمرية في ذكرى التأسيس
أحمد الكحلاني*
ليبارك الله المؤتمر
راسل القرشي
الجديد في ذكرى التأسيس الـ"42"
شوقي شاهر
ميلاد وطن
نبيل سلام الحمادي*
رؤية وطنية تلبّي احتياجات الشعب
أحلام البريهي*
المؤتمر.. حضور وشعبية
أحمد العشاري*
الدليل النظري للمؤتمر.. المرجعية الحقيقية لتحقيق السلام
جابر عبدالله غالب الوهباني*
الذكرى الـ42 لتأسيس المؤتمر مرحلة بحاجة للحكمة
عبيد بن ضبيع*
تجربة التأسيس وحاجة اليمنيين لها اليوم
خالد سعيد الديني*
24 أغسطس.. البداية الحقيقية لبناء اليمن
علي محمد المقدشي*
أخبار
المؤتمر نت - أمطار شديدة الغزارة ورياح وبَرَد.. تحذير عاجل لسكان هذه المحافظات

أمطار وسيول وبَرَد.. تحذير لسكان هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار وسيول وبَرَد.. تحذير لسكان هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تصاحبها الرياح الهابطة وحبات البرد على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج، مرتفعات وسهل تهامة وسواحل محافظات حجة، الحديدة، وتعز.

ويُتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على غرب كل من مأرب والجوف، وأجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة.

وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / إب: 24.6 ملم، ذمار: 9.6، صنعاء: 7.2، سيئون: 0.5، عمران: 0.4، صعدة: 0.2ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ومرتفعات وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد والمجازفة بعبور الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.

كما حذر من مخاطر انهيار المباني والحصون الطينية الشعبية ومن الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية نتيجة استمرار هطول الأمطار.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: العراق.. مقتل 14 إرهابياً في صحراء الأنبار
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل مكاسب شهرية
رياضة: تعثر جديد لريال مدريد في الليغا
رياضة: دوري المؤتمر.. تشيلسي وهايدنهايم يتأهلان
علوم وتقنية: لماذا لا ينبغي شرب القهوة على معدة فارغة؟
عربي ودولي: القبض على ثلاثة إرهابيين بالعراق
فنون ومنوعات: منة شلبي ترفض الزواج بشخص يشبه والدها
مجتمع مدني: هل شرب الماء أثناء الوقوف ضار؟
اقتصاد: الذهب يلمع مع تراجع الدولار
رياضة: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا
رياضة: "يويفا" يكرم رونالدو بجائزة خاصة
رياضة: تعادل مخيب للشباب أمام 22 مايو
علوم وتقنية: حيلة في الشاي تخفض الضغط وتنقص الوزن
فنون ومنوعات: إنقاذ رجل بعد تعرضه لـ240 لسعة دبابير
أخبار: اختتام مهرجان خيرات اليمن في أمانة العاصمة
أخبار: صنعاء: انطلاق ملتقى إدارة المخاطر في البنوك
محافظات: تفقد أضرار السيول في قعطبة بالضالع
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ محمد الفراصي
عربي ودولي: غزة.. مقتل 212 من موظفي الأمم المتحدة
عربي ودولي: حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية إلى 669
أخبار: أمطار شديدة الغزارة وتحذير من السيول
اقتصاد: هبوط الدولار
اقتصاد: استطلاع رأي مشاركين في معرض السيارات
رياضة: فالنسيا يتعثر.. وألافيس يُسقط سوسييداد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2024