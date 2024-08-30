المؤتمرنت -

أمطار وسيول وبَرَد.. تحذير لسكان هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة ومتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.



وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة تصاحبها الرياح الهابطة وحبات البرد على مناطق متفرقة من محافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، ريمة، إب، الضالع، تعز، لحج، مرتفعات وسهل تهامة وسواحل محافظات حجة، الحديدة، وتعز.



ويُتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة ومتفاوتة الشدة على غرب كل من مأرب والجوف، وأجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة.



وذكر المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي / إب: 24.6 ملم، ذمار: 9.6، صنعاء: 7.2، سيئون: 0.5، عمران: 0.4، صعدة: 0.2ملم.



وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ومرتفعات وسهل تهامة والسواحل الغربية.



وحذر المركز المواطنين من التواجد والمجازفة بعبور الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية والرياح الهابطة الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل السحب المنخفضة والضباب.



كما حذر من مخاطر انهيار المباني والحصون الطينية الشعبية ومن الانهيارات الصخرية وانزلاقات التربة سيما في المنحدرات والطرقات الجبلية نتيجة استمرار هطول الأمطار.