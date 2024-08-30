المؤتمرنت -

الاحتلال يفجر منزلاً في جنين

فجرت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، مساء الجمعة، منزلاً في مدينة جنين بالضفة الغربية.



وذكرت مصادر فلسطينية، أن “قوات الاحتلال فجرت منزلا تملكه عائلة العزب في منطقة خروبة في مدينة جنين”.



وفي وقت سابق اليوم، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة الحي الشرقي بمدينة جنين، ليرتفع عدد شهداء العملية التي أطلقها الاحتلال منذ منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء إلى 20.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها “تواجه صعوبة كبيرة في الاستجابة لمناشدات الفلسطينيين المحاصرين في مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي”.



وشرعت قوات الاحتلال مع ساعات فجر الأربعاء الماضي، بعملية عسكرية وُصفت بأنها الأوسع منذ عملية “السور الواقي” عام 2002، تستهدف مقاومين في مدن “جنين” و”طولكرم” و”طوباس” شمال الضفة الغربية، حيث اجتاحت قوات كبيرة مناطق ومدن ومخيمات شمال الضفة الغربية كافة، من محاور عدة، وأطلق جيش الاحتلال على العملية اسم “مخيمات الصيف”.