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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و691 شهيداً و94 ألفاً و60 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و691

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و691
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفاً و691 شهيداً و94 ألفاً و60 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في بيان اليوم، بارتكاب قوات الاحتلال خلال الساعات الـ24 الماضية 5 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 89 شخصاً، وإصابة 205 آخرين.

وأكدت الوزارة، أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ330 على التوالي، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي.








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