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المؤتمر نت - الرهوي يلتقي رئيس هيئة الرقابة على المناقصات

الرهوي يلتقي رئيس هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات

المؤتمرنت -
الرهوي يلتقي رئيس هيئة الرقابة على المناقصات والمزايدات
اطلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال لقائه اليوم، رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبد الملك العرشي، على نشاط الهيئة ودورها في حماية المال العام.

حيث استمع رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى عرض من رئيس الهيئة عن المسئولية المنوطة بالهيئة في حماية المال العام وفقا للصلاحيات والمهام المحددة في القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠٠٧م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.. مؤكد التزام الهيئة بالشفافية في ممارسة أعمالها والتقيد التام بقواعد السلوك الوظيفي التي نص عليها قانونها.

وتطرق إلى أسس ومعايير اختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والخبرة الوظيفية بعيدا عن أي انتماءات حزبية أو سياسية.. مشيرا إلى أن مشروع تعديلات القانون الحالي معروض على مجلسي الوزراء والنواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصدارها.

وقد نوه رئيس الوزراء بالدور المهم للهيئة العليا في حماية المال العام وتنظيم إجراءات المشتريات الحكومية.. مؤكدا حرص الحكومة على تعزيز الأداء العام للهيئة ودورها الحيوي والقيام بإنجاز مهامها لما فيه المصلحة العامة.

حضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الهيئة الدكتور ياسين الخرساني، وأمين الجند.








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