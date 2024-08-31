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المؤتمر نت - انتشلت فرق الإنقاذ بمديرية وصاب السافل، في محافظة ذمار، اليوم جثامين 27 شخصاً و8 جرحى، فيما يستمر البحث عن ثلاثة مفقودين جراء سيول الأمطار الغزيرة

38 ضحية وتدمير 27 منزلاً في سيول وصاب

المؤتمرنت -
38 ضحية وتدمير 27 منزلاً في سيول وصاب
انتشلت فرق الإنقاذ بمديرية وصاب السافل، في محافظة ذمار، اليوم جثامين 27 شخصاً و8 جرحى، فيما يستمر البحث عن ثلاثة مفقودين جراء سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديرية مساء أمس الجمعة.

وأوضح مدير مديرية وصاب السافل، فؤاد القديمي، أن سيول الأمطار تسببت في تدمير 23 منزلًا تدميراً كليا وجزئياً وتضرر عشرات المنازل الأخرى، وجرف أربع سيارات ودراجتين ناريتين ومحلين تجاريين، مساء أمس الجمعة، في منطقتي الجُرف بعزلة بني موسى مخلاف قوير، ومنطقة الحصب عزلة وادي الخشب، مديرية وصاب السافل، عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة والتي استمرت لساعات.

وذكر أن جهود الإنقاذ مستمرة منذ مساء أمس، فيما هرعت إلى المنطقة فرق الإغاثة التي تمشط المنطقة للبحث عن ناجين، لافتا إلى أنه تم إسعاف المصابين إلى مستشفى الثورة في الحديدة لتلقي العلاج.

وكانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار أعلنت منطقتي بني موسى ووادي الخشب بمديرية وصاب السافل مناطق منكوبة، حاثة على التدخل العاجل للبحث عن ناجين وانتشال جثث المتوفين.








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