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أخبار
المؤتمر نت - أقر خفض تعرفة وحدة المياه 30 بالمائة للقطاع المنزلي

إب.. خفض تعرفة المياة 30%

المؤتمرنت -
إب.. خفض تعرفة المياة 30%
ناقش مجلس إدارة المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، أداء المؤسسة خلال الفترة الماضية وآلية تنفيذ المشاريع المعتمدة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع، خطة عمل المؤسسة للعام الجاري في التوسع في تقديم خدمات المياه ومشاريع الصرف الصحي.

ووقف الاجتماع أمام الصعوبات والتحديات التي رافقت عمل المؤسسة خلال الفترة الماضية وأتخذ بشأنها المعالجات المناسبة لتجاوزها ومعالجتها، وأقر خفض تعرفة وحدة المياه 30 بالمائة للقطاع المنزلي لهذا الشهر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما أقر تخفيض التعرفة من الشهر القادم بنسبة 30 بالمائة للقطاع المنزلي بشكل دائم لتخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

ووافق الاجتماع على أعفاء أسر الشهداء من عشر وحدات شهرياً من تعرفة استهلاك المياه بالإضافة إلى الـ30 بالمائة المخفضة لجميع المشتركين.

وفي الاجتماع ثمن المحافظ صلاح جهود إدارة المؤسسة المحلية للمياه ودورها الملموس في تنفيذ مشاريع المياه وتوفيرها للمواطنين بالرغم من الأوضاع التي تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات والموارد المالية لتشغيل المؤسسة.

وحث الجميع على العمل بروح الفريق الواحد والانسجام لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم جراء الأوضاع الراهنة .. مؤكدا أن ما تحقق للمحافظة من إنجازات ونجاحات تستوجب المضي بخطى حثيثة ومدروسة لتحقيق الأهداف والغايات المرسومة.

ولفت محافظ إب إلى أن قيادة السلطة المحلية لن تدخر جهدا في توسعة خدمات المياه وإمداد المواطنين بمياه الشرب النقية، والعمل على توفير خدمات الصرف الصحي.








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