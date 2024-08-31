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المؤتمر نت - ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة نائب وزير النقل والأشغال العامة - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، أسباب تأخير عفش بعض الركاب المغادرين من مطار صنعاء

إجراءات سريعة لشحن حقائب مسافرين متأخرة بمطار صنعاء

المؤتمرنت -
إجراءات سريعة لشحن حقائب مسافرين متأخرة بمطار صنعاء
ناقش اجتماع بصنعاء برئاسة نائب وزير النقل والأشغال العامة - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد يحيى السياني، أسباب تأخير عفش بعض الركاب المغادرين من مطار صنعاء على متن الرحلة رقم (IY646) التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.

واستعرض الاجتماع التقرير المقدم من اللجنة المكلفة من قبل نائب وزير النقل والاشغال العامة ووكيل الهيئة العامة للطيران عارف الأشرم، للنزول الميداني في حينه إلى مطار صنعاء الدولي والالتقاء بمدير المطار والمعنيين بالخطوط الجوية اليمنية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخير عفش المسافرين ومعالجتها ووضع حلول جذرية للمشكلة.

وبحث الإجتماع المسائل المتعلقة بتوفير الوقود الخاص بالطائرات والإسراع في تسيير رحلات إضافية عاجلة لتخفيف معاناة اليمنيين خاصة المرضى الذين يحتاجون للسفر لتلقي العلاج في الخارج.

وفي الاجتماع أكد نائب وزير النقل والاشغال العامة على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء وتلافي اي اشكالات تتعلق بتأخير العفش، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة والسريعة لإيصال العفش المتأخر للمسافرين.

ولفت السياني إلى حرص الوزارة والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية، تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، منوها بأنه تم التواصل مع شركة النفط اليمنية لتوفير الوقود الخاص بالطائرات والبدء في تسيير رحلات اضافية طارئة لتخفيف الطلب المتزايد على السفر.








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