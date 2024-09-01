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المؤتمر نت - استعدوا لأخذ الاحتياطات.. موجة غبار قوية تضرب هذه المحافظات

استعدوا لأخذ الاحتياطات.. غُبار وأمطار وسيول

المؤتمرنت -
استعدوا لأخذ الاحتياطات.. غُبار وأمطار وسيول
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وغباراً واسع الانتشار على ست محافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول امطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على مرتفعات محافظات تعز، إب، لحج، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، وصعدة.

وقد تشمل الأمطار سهل تهامة وسواحل محافظات تعز، الحديدة، حجة، لحج وعدن.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات صنعاء، عمران، البيضاء، مأرب، الجوف، حضرموت، المهرة، أبين وشبوة.

وحسب المركز يتوقع وجود غبار واسع الانتشار على محافظات الجوف، عمران، حجة، صعدة، صنعاء وذمار.

وأشار إلى أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: تعز ـ المعافر: 45.2 ملم، لحج ـ طور الباحة: 24، الحديدة ـ زبيد: 19.2، عدن: 2، إب: 1.6ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، وكذلك من انهيار المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.

ونبه المواطنين من الغبار الواسع الانتشار في المحافظات الست ونصح باستخدام الكمامات حفاظا على صحتهم خاصة كبار السن والأطفال.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات جراء استمرار هطول الأمطار.








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