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المؤتمر نت - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة وسط قطاع غزة

انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

المؤتمرنت -
انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غزة
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الأحد، انطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في محافظة وسط قطاع غزة، على أن تمتد لكافة مناطق القطاع خلال الأيام القادمة.

وقالت الوكالة، عبر منصة "إكس"، إن "المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لمن هم دون سن العاشرة انطلقت في المناطق الوسطى لقطاع غزة".

وأضافت: "حملة التطعيم في سباق مع الزمن للوصول إلى أكثر من 600 ألف طفل في القطاع خلال الأيام القادمة".

وتابعت: "من أجل أطفال المنطقة حان الوقت لوقف إطلاق النار الدائم".

وفي هذا السياق، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة تستوجب وقفا فوريا لإطلاق النار، واستمرار حرب الإبادة تشكل خطرا حقيقيا على المدنيين.

وشدد المكتب الحكومي في بيان له على أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي عمل على انتشار مرض شلل الأطفال، ووقوع أولى الحالات في قطاع غزة، وذلك من خلال تهيئته للبيئة لهذا المرض الخطير ولغيره من الأمراض والأوبئة الخطيرة.

والسبت، أعلنت وزارة الصحة في غزة والأونروا ومنظمتا الصحة العالمية و"يونيسف"، خلال مؤتمر صحفي في مستشفى "ناصر" بمدينة خان يونس (جنوب)، إطلاق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال لمن دون 10 سنوات.

وقال رئيس اللجنة الفنية لحملة التطعيم مجدي ضهير، خلال المؤتمر الصحفي: "بدأنا حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة".

وأضاف: "نسعى من خلال الحملة للوصول إلى أكثر من 90 بالمئة من الأطفال في جميع محافظات قطاع غزة، من شمالها إلى جنوبها".

وتابع أن "حملة تطعيم ضد شلل الأطفال للأطفال تحت سن 10 سنوات في قطاع غزة تستكمل الأحد في مناطق وسط القطاع من 1 إلى 4 سبتمبر/ أيلول الجاري".

وأشار إلى أنه عقب المناطق الوسطى من المقرر استكمال حملة التطعيم في خان يونس بين 5 و9 سبتمبر، ثم تستمر في مدينة غزة وشمال القطاع من 9 إلى 12 من الشهر ذاته.








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