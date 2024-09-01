المؤتمرنت -

صنعاء تستعد للاحتفال بذكرى المولد النبوي

اطلع وزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد على التجهيزات الميدانية استعداداً للاحتفال بالمولد النبوي الشريف في عدد من شوارع الأمانة.



واطلع سيف وعباد ومعهما نائب وزير الكهرباء عادل بادر ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية تقي الدين المطاع، ورئيس اللجنة التنسيقية للمولدات الخاصة محمد الواقدي، على أعمال الإنارة وتركيب الزينة الخضراء في شارع القيادة وميدان التحرير والسبعين.



ودعا وزير الكهرباء والطاقة والمياه إلى بذل مزيد من الجهود للاستعداد لهذه المناسبة الدينية العظيمة وإظهار العاصمة بما يليق بها والتي تعكس مدى ارتباط اليمنيين بنبيهم الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.



وحث على التعاون والتكامل والتنسيق مع الأمانة وملاك المولدات الخاصة.. داعيا الجميع إلى التفاعل مع هذه المناسبة لمواجهة الحرب الناعمة التي يشنها العدوان وتستهدف قيم الأمة.



وقال الوزير سيف: "شرف لنا أن نتسابق للاستعداد للاحتفال بمولد سيد البشرية محمد صلوات الله عليه وآله الذي وصف أهل اليمن بأنهم أهل الإيمان والحكمة"، معتبراً الاحتفالات رسالة يمانية بأن اليمنيين أنصار النبي وحملة رسالته وما هذا التفاعل غير المسبوق مع المناسبة إلا خير دليل على ذلك.



بدوره أكد أمين العاصمة أن الجميع يتسابق للاستعداد للاحتفال بهذه المناسبة على المستويين الرسمي والشعبي والقطاع الخاص الذي كان له دور بارز في هذا الجانب.



ودعا إلى رفع وتيرة العمل لتكون الأمانة بالمستوى الذي يليق بعظمة المناسبة وصاحبها صلوات الله عليه وآله.



من جهته أشار نائب وزير الكهرباء إلى أهمية التجهيز والإعداد الجيد لهذه المناسبة بما يليق بعظمة ومكانة الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوة ارتباط اليمنيين به.



فيما أشار الوكيل المطاع إلى أن الزيارة هدفت للاطلاع عن كثب على التجهيزات الميدانية التي قامت بها مؤسسة الكهرباء وكهرباء الأمانة وملاك المولدات الخاصة في تزيين الشوارع والأحياء استعدادا للمولد النبوي الشريف.. مؤكدا أن الاستعدادات كبيرة والعمل جار على قدم وساق ووفق الخطة المرسومة من قبل الجهات ذات العلاقة.



وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والهندسية..



من ناحيتهم عبر ملاك المولدات الخاصة عن استعدادهم للتنسيق مع وزارة الكهرباء والأمانة لتركيب الزينة الخضراء في الأماكن المحددة سواء بالعاصمة أو المحافظات.. مؤكدين أن هذه المناسبة مناسبة الجميع وانجاحها والتفاعل معها واجب الجميع كذلك.