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المؤتمر نت - كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس باليمن بدءاً من اليوم وحتى الجمعة

الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في طقس اليمن

المؤتمرنت -
الشوافي يكشف عن تغيّرات مفاجئة في طقس اليمن
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن تغيرات مفاجئة في حالة الطقس باليمن بدءاً من اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وقال الفلكي الشوافي: "تشير خرائط وبيانات نماذج الطقس، إلى تراجع ملحوظ لكمية هطول الأمطار على مستوى اليمن، (المتوسط التراكمي) مقارنة بنفس الفترة للأيام الماضية".

وتوقع الشوافي استمرار هطول الأمطار المتفرقة متفاوتة الشدة قد تكون غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد على بعض المناطق اليمنية.

وأشار الفلكي اليمني إلى تجدد نسبي لنشاط هطول الأمطار مع نهاية وبداية الأسبوع، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في ممرات السيول.








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