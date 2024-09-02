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تحذيرات من إنهيار منازل.. استمرار الأمطار في 8 محافظات

المؤتمرنت -
تحذيرات من إنهيار منازل.. استمرار الأمطار في 8 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، ريمة، المحويت، حجة، وصعدة.

وحسب المركز قد تشمل الأمطار مناطق متفرقة من سهل تهامة وسواحل محافظات تعز، الحديدة وحجة .

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على مرتفعات محافظات البيضاء، مأرب، الجوف، شبوة، حضرموت، المهرة، أبين ولحج .

وأفاد بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة: 21 ملم، ريمة: 18.4، الحديدة: 15.5، البيضاء: 9.4، المحويت: 9، ذمار: 4، عتق: 3.4 ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وحسبما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول وعبور الجسور الأرضية، ومن العواصف الرعدية والرياح الشديدة وتساقط حبات البرد.

كما حذر من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب هطول الأمطار وتشكل الضباب، ومن انهيار المباني الطينية والشعبية بسبب استمرار هطول الأمطار.









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