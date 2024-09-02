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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40786 شهيداً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و94224 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و786

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 40 ألفاً و786
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 40786 شهيداً أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و94224 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، بأن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 48 شهيدا، و70 مصابا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحذرت من أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.

ولايزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مستمرا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفا أكثر 134 ألف شهيد ومصاب أغلبهم من الأطفال والنساء وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.








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