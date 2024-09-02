المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

فعالية لوزارة وشركة النفط بذكرى المولد النبوي

نظمت وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية اليوم بصنعاء، فعالية خطابية وفنية بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.



وخلال الفعالية التي حضرها رئيس مجلس النواب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ يحيى الراعي، أوضح نائب رئيس حكومة التغيير والبناء العلامة محمد مفتاح، أن إحياء ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم بهذا الزخم يمثل عزة عظيمة للشعب اليمني، مستمدة من حب هذا الشعب لنبي الأمة، حتى أن الشعب اليمني أصبح ملهما للعالم في مواقفه قولاً وعملا وأصبح العالم ينظر إليه كقادة أمام طغيان العدوان الامريكي والصهيوني ومن يسير معهم.



من جانبه قال وزير النفط والمعادن عبدالله عبدالعزيز الأمير إن احتفال الوزارة وشركة النفط اليمنية مع كافة كوادرهما ومنتسبيهما، تؤكد الحرص على إحياء هذه المناسبة النابع من الحب للنبي محمد عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم، والتمسك بالقيم النبيلة التي أرساها ووقفة للتأمل في سيرته العطرة وصبره وشجاعته في مواجهة الطغاة والظالمين، خاصة أنه صلى الله عليه وسلم وعلى آله قلد اليمنيين وساماً لم يقلده غيرهم "الإيمان يمان والحكمة يمانية"، داعياً كوادر ومنتسبي الوزارة والمؤسسات والهيئات التابعة لها الى الحشد الكبير والمشرف للفعالية المركزية.



والقى عبدالسلام المتميز كلمة توعوية عبر خلالها عن أهمية احياء المولد النبوي الشريف، لما له دلالات عميقة خاصة في الظرف الذي تعيشه الأمة الاسلامية التي أصبحت بعيدة عن نهج رسول الله محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهو ما جعلها تواجه تحديات خطيرة وكبيرة من قبل اعداء الأمة، وأن حرص الشعب اليمني في احياء المناسبة دليل على تمسكهم بنبيهم وحبهم له والسير على نهجه، وملهم العزة والنصر أيا كانت التحديات والمخاطر.



والقيت في الفعالية قصائد شعرية وانشودة عبرت في مجملها عن عظمة المناسبة وأهمية إحيائها.