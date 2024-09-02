المؤتمرنت -

الرهوي يستقبل رئيس بعثة الصليب الأحمر

استقبل رئيس مجلس الوزراء أحمد الرهوي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يورغ مونتابي، بمناسبة تعيينه لدى بلادنا.



ناقش اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، سبل تعزيز العلاقات في عدد من المجالات ذات الأولوية خاصة ما يتصل بإسهام اللجنة في جهود الإغاثة والإيواء في المناطق المتضررة جراء السيول إضافة إلى المساهمة في إعادة تأهيل السجون وجهود الرعاية.



وتطرق إلى الدور الإنساني للجنة الدولية في تبادل الأسرى مع مرتزقة ودول العدوان وأهمية تعزيز دور اللجنة في هذا الجانب.



خلال اللقاء رحب رئيس الوزراء بالمسئول الدولي، معبراً عن التقدير والاحترام للدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة.. مشيدا بالعلاقات المتينة بين الحكومة واللجنة.



وأكد الحرص على توطيد علاقات التعاون والعمل المشترك بشفافية عالية وفقاً للأولويات الإنسانية والاحتياج الحقيقي للبلد، معرباً عن الأمل في أن تكون بداية عمل رئيس البعثة في البلاد بداية جيدة لمرحلة جديدة من العمل المثمر في المجال الإنساني.



من جانبه أشار مونتابي، إلى انشطة اللجنة في الاستجابة الطارئة وتعزيز الصمود وسبل المعيشة وغيرها من الأنشطة الأساسية بما في ذلك قطاع الصحة، مؤكداً التزام اللجنة بإعطاء أولوية للجوانب الأشد احتياجاً في المناطق الأكثر احتياجاً.



ولفت إلى التزام اللجنة بمبدأ الحياد في كل أنشطتها الإنسانية واحترام خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع والالتزام بالشفافية في مختلف أعمالها.