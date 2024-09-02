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المؤتمر نت - أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة خمسة متهمين بقضايا فساد إلى نيابة

إحالة 5 متهمين بقضايا فساد إلى النيابة

المؤتمرنت -
إحالة 5 متهمين بقضايا فساد إلى النيابة
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة خمسة متهمين بقضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات تحريك ورفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.

وتتمثل تلك القضايا أيضا في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتزوير في محررات رسمية.

وناقشت الهيئة في اجتماعها عددا من المواضيع واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها.








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