المؤتمرنت -

ناشئو اليمن يستهل الدفاع عن لقبه بفوز على عُمان

استهل المنتخب الوطني للناشئين حملة الدفاع عن لقبه في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، بفوز ثمين على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد في الأردن، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.



سجل ثلاثية نجوم اليمن، علي دليو وكريم حمدي "هدفين" في الدقائق 10 و38 و80، فيما أحرز أحمد العمراني، هدف عُمان الوحيد في الدقيقة 52.



بهذا الفوز الثمين وضع الأحمر الصغير أول 3 نقاط متصدراً المجموعة، في حين بقي منتخب عًمان دون نقاط.



ويلعب ناشئو اليمن مباراته الثانية يوم الجمعة المقبل بلقاء نظيره السعودي.

