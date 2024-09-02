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المؤتمر نت - أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن أكثر من 70 في المئة من مدارس الأونروا في غزة قد دُمّرت

الأونروا: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دُمّرت

المؤتمرنت -
الأونروا: أكثر من 70% من مدارسنا في غزة دُمّرت
أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن أكثر من 70 في المئة من مدارس الأونروا في غزة قد دُمّرت أو تضررت، وأن غالبيتها أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم.

وحذر لازاريني، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس اليوم، من أنه "كلما طالت مدة بقاء الأطفال خارج المدرسة، كلما زاد خطر ضياع جيل".

وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، بمناسبة البدء والاستعداد لانطلاق العام الدراسي الجديد في العالم، باستثناء غزة: "إن أكثر من 600 ألف طفل في غزة، نصفهم كانوا بمدارس الأونروا، يعانون صدمة شديدة ويعيشون تحت الأنقاض محرومين من التعليم".

وشدد على أنه في غياب وقف إطلاق النار قد يقع الأطفال فريسة للاستغلال، داعيا إلى عدم السماح بتكرار ذلك في غزة كما حدث في صراعات أخرى حول العالم.

وكان لازاريني قد اتهم الكيان الإسرائيلي الأسبوع الماضي بشن حملة ممنهجة لتشويه سمعة الوكالة وعرقلة عملها، وذلك من خلال شراء إعلانات مضللة على منصة غوغل بهدف منع التبرعات عنها.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40786 فلسطينيا، وإصابة 94224 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.








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