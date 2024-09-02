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المؤتمر نت - أبو عبيدة يحذّر نتنياهو: الأسرى سيعودون بالتوابيت

أبو عبيدة: صدرت تعليمات جديدة لحراس الأسرى

المؤتمرنت -
أبو عبيدة: صدرت تعليمات جديدة لحراس الأسرى
أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، أنَّ رئيس الحكومة "الإسرائيلية" نتنياهو وجيش الاحتلال وحدهم من يتحملون المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى الصهاينة بعد تعمّدهم تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، فضلًا عن تعمّدهم قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر.

وأضاف أبو عبيدة في منشور له على تلغرام، الإثنين، أنه بعد حادثة النصيرات وسط قطاع غزة صدرت تعليمات جديدة لحراس الأسرى بخصوص التعامل معهم حال اقتراب جيش الاحتلال.

وشدَّد على أنَّ إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلًا من إبرام صفقةٍ سيعني عودتهم إلى أهلهم داخل توابيت، مؤكدًا أنَّ على عوائِلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء.

وفي أعقاب ما نشره أبو عبيدة، نشرت كتائب القسام صورة تتضمن رسالة بشأن أسرى الاحتلال مفادها: "ضغط عسكري يساوي الموت والفشل.. صفقة تبادل تساوي حرية وحياة".








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