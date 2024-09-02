المؤتمرنت -

"لانتهاكها قرار الحظر".. استهداف سفينة في البحر الأحمر

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف السفينة (BLUE LAGOON I) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وإصابتها بشكل مباشر.



وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها اليوم، أن العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة نفذتها القوة الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير.. مشيرة إلى أن استهداف السفينة جاء بعد انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.



وجددت القوات المسلحة تحذيراتها لكافة الشركات التي تتعامل مع العدو الإسرائيلي بأنَّ سفنها ستتعرض للاستهداف خلال مرورها في منطقة العمليات البحرية المعلن عنها وبغض النظر عن وجهتها.



وأكدت أن عملياتها مستمرة في الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم ولمقاومته الباسلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.