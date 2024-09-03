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المؤتمر نت - أمطار وسيول.. تحذير لسكان هذه المحافظات

أمطار وسيول.. تحذير لسكان هذه المحافظات

المؤتمرنت -
أمطار وسيول.. تحذير لسكان هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة والمتفرقة على عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، الضالع، إب، ريمة، ذمار، صنعاء، عمران، المحويت حجة، صعدة وسهل تهامة.

ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات لحج، البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، والسواحل الشرقية.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح قوية إلى شديدة السرعة حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن تتراوح سرعتها بين 30 - 40 عقدة، ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية تتراوح سرعتها بين 10 ـ 20 عقدة.

وبلغت كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي في إب: 15.2 ملم، صنعاء: 8.6، ذمار: 2، تعز: 1.1، الضالع: 1، المحويت: 0.4ملم.

وهطلت أمطار رعدية متفاوتة الشدة داخل وخارج نطاق محطات الرصد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة والسواحل الغربية.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب الركامية المنخفضة الكثيفة ومن الانزلاقات الصخرية.

كما حذر مرتادي البحر والصيادين من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية.








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