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المؤتمر نت - صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة

صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف نصف راتب لموظفي الدولة
استكملت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، إصدار كشوفات مرتبات النصف الأول من شهر نوفمبر 2018م لجميع موظفي وحدات الخدمة العامة التي لم يسبق الصرف لها، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه تمت موافاة وزارة المالية بالخلاصات التجميعية والمتغيرات المنفذة والكشوفات التفصيلية لاستكمال التعزيز بالمرتبات حسب الآلية المعتمدة وإبلاغ البنك المركزي اليمني وكاك بنك وهيئة البريد بكشوفات الصرف التفصيلية لصرف المرتبات بموجبها وفقاً للأسس والضوابط المقرة.

وحثت الوزارة كافة الجهات على سرعة استكمال قطع استمارات وشيكات صرف المرتبات بموجب خلاصات وكشوفات المرتبات المثبتة في قاعدة بيانات كشف الراتب الموحد والمتاحة عبر الربط الشبكي، وإجراء المراجعة السابقة للمتغيرات التي حصلت بالخفض والإضافة والاستقطاعات وصافي المرتبات قبل قطع الشيكات.

ودعت إلى التأكد من الاستقطاعات القانونية التي تم خصمها من المنبع لصالح الجهات المعنية منعاً لحدوث أي إشكاليات وتأخير صرف المرتبات.

وأهابت وزارة الخدمة المدنية بكافـة وحدات الخدمة العامة الالتزام بالقواعد والاُسس والإجراءات القانونية المنظمة والمعتمدة لعملية صرف المرتبات والتعليمات الواردة أعلاه.








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