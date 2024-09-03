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المؤتمر نت - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، إن جنين يمزقها العنف والدمار منذ 6 أيام، مطالبا بوجوب توفير حماية فورية للمدنيين

الأونروا: جنین یمزقها العنف منذ 6 أیام

المؤتمرنت -
الأونروا: جنین یمزقها العنف منذ 6 أیام
استنكر مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، اليوم الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 6 أيام على الضفة الغربية، مؤكداً أن "العنف والدمار" اللذين يرافقانه "مزقا" مدينة جنين.

وقال لازاريني، في منشور على منصة إكس: "في هذه الأثناء في الضفة الغربية، وعلى مدى أكثر من 6 أيام، تمزقت جنين بالعنف والدمار، وهذا يتسبب في خسائر بالأرواح وإصابات بما في ذلك بين المدنيين، وأضرار جسيمة للبنية التحتية".

وبيّن أن "لدى السكان وصولا محدودا إلى الغذاء والمياه والأدوية" بسبب الوضع الحالي، مشيرا إلى أن "الأونروا" تعمل مع الشركاء الإنسانيين والمحليين على تقديم المساعدات المطلوبة بشكل عاجل".

ودعا لازاريني إلى "الحماية الفورية للمدنيين في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك في الشمال".








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