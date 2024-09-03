المؤتمرنت -

وزير النقل: إضافة رحلات جديدة من صنعاء إلى عمّان

أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم، إضافة رحلتين أسبوعيا ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى جانب الرحلة اليومية المستمرة من صنعاء إلى عمان والعودة.



وأوضح الوزير قحيم خلال زيارته اليوم لمطار صنعاء الدولي ومعه نائب وزير النقل والأشغال يحيى السياني، والقائم بأعمال شركة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف، أن إضافة رحلتين أسبوعيا إلى جانب الرحلة اليومية لشركة الخطوط الجوية اليمنية عبر مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء بالأردن جاء بعد توفير الوقود الخاص بالطائرات بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن.. لافتا إلى أن العدوان الإسرائيلي على خزانات وقود الطائرات بالحديدة كان قد تسبب في تقليص عدد الرحلات من صنعاء إلى عمان إلى رحلة واحدة يوميا.



وأشار إلى أن الجهود الرسمية أثمرت في تجاوز تداعيات العدوان الأمريكي البريطاني والعدوان الإسرائيلي على اليمن لمحاولة ثنيه عن موقفه المساند لغزة والشعب الفلسطيني.



وأفاد وزير النقل والأشغال بأن هناك تفاهمات وفقاً للاتفاق بين صنعاء والرياض لفتح الوجهات الجديدة المتفق عليها.



من جانبه أكد نائب وزير النقل والأشغال أنه وبالتعاون مع وزارة النفط والمعادن تم توفير وقود الطائرات وإضافة رحلتين في الأسبوع يومي الأربعاء والاثنين إلى جانب الرحلة اليومية لوجهة صنعاء - عمان والعودة.



وأوضح أن عدد الرحلات الجوية التي ستنطلق من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الملكة علياء والعودة ستكون تسع رحلات أسبوعيا عبر الخطوط الجوية اليمنية.



ولفت السياني إلى أن قصف العدو الإسرائيلي لميناء الحديدة وخزانات الوقود أدى إلى تقليص عدد الرحلات من رحلتين يومياً الى رحلة واحدة نتيجة نفاد كمية الوقود الخاص بالطائرات.



بدوره أشار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى أن القصف الإسرائيلي الهمجي لميناء الحديدة وخزنات الوقود أدى إلى تضرر ما يقارب ثلاثة آلاف مسافر.



وأكد أن إضافة رحلتين في الأسبوع إلى جانب الرحلة اليومية بين صنعاء وعمان ستسهم في تجاوز الأزمة وإتاحة الفرصة للمزيد من المسافرين عبر الخطوط الجوية اليمنية.



وأفاد بأن السبب الرئيسي لتأخر أمتعة المسافرين هو قلة الوقود الخاص بالطائرات والذي اضطر الشركة لتقليص الحمولات.



واطلع قحيم والسياني وجحاف، على سير العمل في مطار صنعاء الدولي والخدمات التي يقدمها للمسافرين والرحلات إلى الأردن ورحلات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.



واستمعوا من مدير مطار صنعاء خالد الشايف إلى شرح عن الإجراءات والخدمات والتسهيلات المقدمة للمسافرين عبر المطار وفقاً للمتطلبات والشروط المعمول بها في المطارات العالمية.