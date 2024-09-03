المؤتمرنت -

بدء موسم صيد الجمبري في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم، بدء فتح موسم صيد الجمبري بالمياه البحرية اليمنية في منطقة البحر الأحمر، اعتبارا من 4 سبتمبر 2024م.



وتضمن قرار الوزارة رقم (8) لسنة 1446 هجرية، منع صيد الجمبري ليلاً، وتحديد فترات الصيد من الساعة الخامسة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً عند منح تصاريح خروج القوارب.



كما تضمن حظر الصيد في المناطق الضحلة التي يقل عمقها عن 10 أمتار، مبينا أنه من يخالف ذلك سيتعرض للعقوبات القانونية، بما في ذلك مصادرة كميات الصيد.



ودعت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر بمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



كما دعت الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية إلى النزول الميداني لمتابعة تواجد صغار الجمبري في المصيد كل 10 أيام خلال فترة فتح الموسم .. حاثة الجهات المعنية وذات العلاقة لتنفيذ التعليمات الخاصة بهذا الشأن.