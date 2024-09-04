المؤتمرنت -

امطار متوقعة على 11 محافظة يمنية

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات تعز، لحج، الضالع، إب، ذمار، ريمة، حجة، المحويت وغرب كل من صنعاء، عمران، صعدة، وقد تمتد غرباً لتشمل أجزاء من سهل تهامة ومحافظة الحديدة.



ومن المحتمل هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات البيضاء، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة، والسواحل الجنوبية والشرقية.



وأفاد المركز بأنها هطلت خلال الـ 24 ساعة الماضية أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية والهضاب الداخلية وأجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية والجنوبية الغربية وكانت في مجملها خارج نطاق محطات الرصد الجوي.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات الجبلية بسبب هطول الأمطار والسحب الركامية المنخفضة الكثيفة ومن الانزلاقات الصخرية.



