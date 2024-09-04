المؤتمرنت -

42 شهيدًا و107 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 40 ألفا و861 شهيدا، و94 ألفا و398 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة في بيان اليوم، بارتكاب الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، وصل منها للمستشفيات 42 شهيدا، و107 مصابين.



وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت ركام البنايات المدمرة، دون تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



يذكر أن الكيان الإسرائيلي يستمر في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على غزة لليوم الـ334 تواليا، دون أن يعير أهمية للدعوات الدولية بوقفها، أو يسمح للمساعدات بالدخول، بعد أن بلغت الأوضاع في القطاع مستويات كارثية.